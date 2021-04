Blümel: „Klar ist, dass es mehr Geld braucht“

Am Samstag haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Vorstoß für das wirtschaftliche „Comeback“ gewagt. Man wolle mit einem Bündel an Maßnahmen die Menschen auf die Herausforderungen der Zukunft am Arbeitsmarkt vorbereiten, hieß es in einem Papier der Bundesregierung. Neben steuerlichen Entlastungen soll vor allem der Standort gestärkt werden, so das Vorhaben. Die Ausarbeitung des Plans soll in den kommenden Wochen abgewickelt werden.