Faßmann will Impfungen für Schüler ab 16 Jahren

Seine Ankündigung, die Abschlussklassen trotz Lockdowns im Osten in die Schule zu holen, verteidigte der Bildungsminister. Er halte das für wichtig, weil die Schüler jeden Tag in der Schule nützen sollten, vor allem jene in den Maturaklassen. Zum Einwand der Gewerkschaft und von Direktoren, dass es für die Lehrer eine unlösbare Aufgabe sei, abwechselnd in der Schule und im Distance Learning zu unterrichten und sich auch noch um die Schüler in der Betreuung zu kümmern, sagte der Minister in der „Presse“: „Hier ist Flexibilität angesagt.“