Das sind die reichsten VIP-Kids

Ihre Eltern wohnen in Luxus-Villen, oder gar Schlössern, fahren die neuesten Sportwagen, reisen quer durch die Weltgeschichte - im Privatjet, wie sonst? - und sind Stammgäste in den schönsten Hotels. VIP-Kind müsste man sein, Denn Suri Cruise, Harper Beckham samt ihren drei Brüdern, der Kardashian-West-Nachwuchs oder Blue Ivy, die älteste Tochter Musikmogul Jay-Z und Pop-Größe Beyonce, ist all das bereits in die Wiege gelegt worden.