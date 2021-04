Öffnungen: Selbst Experten nicht einer Meinung

Für Lockerungen haben sich Bund und Länder ja auf eine Öffnungskommission geeinigt. Diese berät nun mit Experten, wann und wie Öffnungsschritte möglich sind. Termine wurden beim ersten Treffen am Donnerstag nicht festgelegt - dafür aber Leitlinien. So soll z. B. das Prinzip „draußen vor drinnen“ weiterverfolgt werden. Auf Basis der Leitlinien erarbeitet man nun Details zu einzelnen Themen wie Testkonzepte, "Grüner Pass" und Co..