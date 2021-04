Korruptionsverdacht: Erste Anklage gegen Strache

Im Mittelpunkt des Verfahrens, das in einigen Monaten im Wiener Landesgericht beginnen wird, steht der sogenannte PRIKRAF: der Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds. In der Verwaltungseinheit mit dem sperrigen Titel wird geregelt, welche Privatkliniken über den Fonds Leistungen mit den Krankenkassen verrechnen dürfen, was die Abrechnung sehr erleichtert.