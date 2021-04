Telefonmafia hat immer wieder neue Tricks

„Kaum fliegt ein Trick auf, greifen die Banden eben auf andere Maschen zurück“, so Chefinspektor Rainer Tripolt, Leiter der Kriminalprävention in Kärnten. So sind Neffen- und Unfallcoup seit Jahren bekannt: Die Gauner rufen meist ältere Menschen an und gaukeln ihnen einen Unfall eines nahen Verwandten vor, der dringend Geld für eine Kaution benötige. „Die Kriminellen schicken sogar Abholer zu den Opfern, die mit ihnen zur Bank gehen. Da konnten wir ansetzen und Bankmitarbeiter besonders sensibilisieren“, so Tripolt. Immer wieder schlagen Banker Alarm, wenn nervöse ältere Kunden hohe Summen abheben wollen.