Infektiologe: „Lockdowns bringen nicht mehr viel“

Plädoyer für Öffnungen

Weiss plädierte ganz klar für Lockerungen bzw. schrittweise, kontrollierte Öffnungen - vor allem in Bundesländern, „wo man es sich von der Krankenhauskapazitäten her leisten kann“, wie etwa im Westen Österreichs. Aber vielleicht könne man auch in Wien oder Niederösterreich vereinzelte Öffnungen versuchen - um aus dieser „Abwärtsspirale“, die Lockdowns und Pandemie bei den Menschen hervorrufen, herauszukommen. Die Grundstoßrichtung müsse geändert, der „schmale Grat“ beschritten werden, auf dem man den Menschen Perspektiven und Freiheiten ermögliche - bei gleichzeitiger Mahnung, dass sämtliche Vorsichtsmaßnahmen beachten werden sollten, weil sich die Situation sonst schnell wieder ändern könne.