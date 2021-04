Politiker-Morddrohungen | Burgenland öffnet

Burgenland öffnet. Hans-Peter Doskozil lässt sich weder von seiner Bundespartei-Obfrau Rendi-Wagner, noch von seinem Wiener Amtskollegen Michael Ludwig beeindrucken: Während Rendi-Wagner Verfechterin eines österreichweiten Lockdowns ist, hatte der Wiener Bürgermeister am Montag angekündigt, die „Osterruhe“ zumindest in der Bundeshauptstadt um zwei Wochen bis Anfang Mai zu verlängern. Die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau schloss sich mit einigen Bedenken der Wiener Verlängerung an, während ihr burgenländischer Kollege Doskozil bis Mittwoch mit seiner Entscheidung zuwartete. Um dann gestern anzukündigen, dass das Burgenland ab kommendem Montag aus dem Ost-Lockdown ausschere. Ja, Doskozil schafft es immer wieder, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken!