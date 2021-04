„Mallorca-Prinz“ stolpert in seinen Betrugsprozess

Doch der Auftakt vor dem Oberlandesgericht von Mallorca endete gleich am ersten Tag spektakulär. Nachdem Herr H. den Richter aufgeklärt hatte, dass er Tabletten nehmen muss und an einer Lese- und Rechtschreibschwäche leide, stürzte er im Innenhof über Kabel. Seither liegt er mit Schädeltrauma und Absplitterungen am Halswirbel im Spital.