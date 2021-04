Johnson & Johnson: Impfstopp in mehreren Staaten

Warten auf Urteil der EU-Gesundheitsbehörde

Auch Schweden wartet bei dem Präparat vorerst ab: Die nationale Gesundheitsbehörde erklärte am Mittwoch, man warte ebenfalls auf die Ergebnisse der EMA sowie auf Informationen aus den USA. Italien stoppte vorerst ebenfalls die Verteilung des Vakzins von Johnson & Johnson. Die erste Lieferung des Mittels sei in Italien am Dienstag eingetroffen, die Dosen würden aber zunächst nicht an die regionalen Impfzentren weitergeleitet, teilte die zuständige Behörde mit.