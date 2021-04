Impfung: Ermittlung nach Todesfall in Italien

Sicherheitsbedenken auch bei Präparat von Johnson & Johnson

Das Risiko für Thrombosen ist allerdings - wie eine Untersuchung in Großbritannien gezeigt hatte - sehr klein. Im Inselstaat sind bei mehr als 18 Millionen Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff 30 Fälle von Thrombosen gemeldet worden. Nach ähnlichen Sicherheitsbedenken die das Vakzin von Johnson & Johnson betreffen, wurde die Verabreichung in den USA am Dienstag ausgesetzt.