Dänischer Prinz Christian zieht von zu Hause aus

Der 15-jährige dänische Prinz wird nach seinem Abschluss an der Tranegaardskolen-Schule in Kopenhagen ab dem Herbst als Internatsschüler das Herlufsholm Gymnasium in Naestved besuchen. Das teilte der dänische Hof am Mittwoch mit.

In der auch auf Instagram veröffentlichten Erklärung heißt es: „Ende Juni beendet Seine Königliche Hoheit Prinz Christian die neunte Klasse der Volksschule Tranegaardskolen in Gentofte, wo er seit der Klasse 0 Schüler war. Der Prinz möchte seine Schulzeit danach auf dem Herlufsholm Gymnasium in Naestved fortsetzen, wo er nach den Sommerferien als Internatsschüler eingeschrieben ist.“