Gestohlene Ortstafel ist wieder aufgetaucht

Tafel am Fußballplatz entdeckt

Am vergangenen Sonntag oder Montag schlugen unbekannte Ortstafel-Diebe im Tiroler Biberwier zu. Sie montierten ein Schild ab und suchten das Weite. Am Mittwoch berichtete die Polizei, dass das Schild am Fußballplatz in Ehrwald unbeschädigt aufgefunden werden konnte.