Eine-Million-Dollar-Klage gegen Sohn von Tom Hanks

Laut ihrer Anwälte sei der häusliche Missbrauch während der Beziehung immer weiter eskaliert. In einer Pressekonferenz vor dem Gericht von Fort Bend County in Texas erklärte Parker-Anwalt Kevin Murray, was in den Gerichtsakten steht: „Es geht um Gewalt innerhalb einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Ein Mann, der Kiana Parker mental, körperlich und psychologisch misshandelt hat.“