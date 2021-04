Im Bett mit Weltstar Elina Garanca

Was die Diva derzeit am meisten vermisst? „Nichts kann das Live-Erlebnis in der Oper oder bei Konzerten ersetzen. Die Energie, die vom Publikum aus auf die Bühne kommt, kommt doppelt und dreifach wieder zurück. Ich vermisse diese Auftritte sehr. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns im Sommer am 7. Juli in Göttweig und in Kitzbühel am 10. Juli wiedersehen.“ Das Programm für „Klassik unter Sternen“ und „Klassik in den Alpen“ soll „Hoffnung und Zuversicht“ vermitteln.