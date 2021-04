Hannersberg: 500.000-€-Deal für Chalet-Projekt

Gleich mehrere Interessenten

Interesse an dem Projekt zeigte ebenso Medienunternehmer Stefan Piëch. Der Urenkel von Ferdinand Porsche hätte 100.000 € beigesteuert. Doch daraus wurde nichts. „Eine Marketing-Partnerschaft ist geplant“, verrät Gollatz. 500.000 € investiert Hillinger und hält so 50 Prozent am Chaletdorf. 26 Prozent für eine halbe Million war das ursprüngliche Angebot von Malinovic, doch verhandelt wurde hart. Gollatz: „Wir sind hochzufrieden. Mit Leo haben wir unseren Wunschinvestor.“