Ab 21 Uhr LIVE! Dortmund gegen Manchester City

Dortmund hofft gegen Manchester City (21 Uhr) in der Signal-Iduna-Arena auf den ersten CL-Halbfinaleinzug seit 2013. „Wir gehen mit vollem Vertrauen und dem Glauben in die Partie, dass wir eine Chance haben. Wir sind positiv gestimmt“, kommentierte Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Doch auch City ist voller Selbstvertrauen. Was gegen die Mannschaft von Pep Guardiola spricht: die vielen misslungenen Viertelfinal-Matches in der Champions League. Wird diesmal alles anders? Mit dem krone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.