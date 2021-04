Ab 21 Uhr LIVE: Porto gegen Chelsea im Ticker

Im zweiten Mittwochspiel stehen sich der FC Porto und Chelsea um 21 Uhr gegenüber - sowohl Hin- als auch Rückpartie werden coronabedingt in Sevilla austragen. Die Portugiesen peilen nach dem Triumph über Juventus im Achtelfinale die nächste Überraschung an. Mit dem krone.at LIVETICKER sind Sie immer am Ball.