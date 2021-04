Endgültige Klarheit erst im Mai

Kann die Unterhaus-Saison zumindest in einer Rumpfform fertig gespielt werden? „Wir halten uns alle Optionen offen bis zu einer Entscheidung Ende April, Anfang Mai“, meint Peter Haas, Geschäftsführer vom Salzburger Fußballverband. Ideen, wie man mit dem Dilemma, bis Anfang Juli nicht fertig spielen zu können, umgeht, fielen zuletzt aber auf keinen fruchtbaren Boden. Im Osten informierte die Paritätische Kommission der Regionalliga Ende vergangener Woche, dass ohne Spielbetrieb gemäß ÖFB-Regelwerk nichts davon umsetzbar ist. Etwa eine Aufstockung, wie auch in der Regionalliga Salzburg angedacht. Heißt im Osten konkret: Die Ostliga, in der eigentlich 16 Klubs mitspielen, wird weiter mit weniger, also wie derzeit mit 13, gespielt. Absteiger gäbe es keine. Rauf kann nur, wer sich sportlich qualifiziert, also zumindest nach absolvierter Hinrunde die höchste Liga im Landesverband anführt.