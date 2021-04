Haben wir in Vorarlberg das Ärgste hinter uns?

Fast 20.000 Impfungen binnen einer Woche

Optimistisch stimmt zudem, dass seit Ostern die Impfungen deutlich an Fahrt zugelegt haben. In der vergangenen Woche sind in Summe rund 19.600 Dosen verimpft worden - ein neuer Spitzenwert. Der Schwerpunkt lag abermals auf den über 65-Jährigen, des Weiteren kamen auch Menschen mit einem hohen gesundheitlichen Risiko zum Zug. Bleibt das Tempo weiter so hoch, wird bereits Ende des Monats ein Großteil der Risikogruppe geschützt sein - was wiederum einen positiven Effekt auf die - aktuell ohnehin nicht dramatische - Situation in den Krankenhäusern haben wird. Und ist die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems gebannt, spricht nichts gegen weitere Öffnungsschritte.