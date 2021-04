„Schildbürger-Straße“ als ewiges Ärgernis in Stumm

Ihr Bau erfolgte 2012 nach illegaler Rodung, am Ende führte sie ins Nirgendwo: Die Rede ist von einer kleinen Querstraße in Stumm, die für Aktenberge und endlose Debatten sorgt. Die vermeintlich zu erschließenden Bauparzellen wurden nie Realität, die BH Schwaz ordnete den Rückbau spätestens bis Dezember 2020 an. Jetzt versucht die Gemeinde, den Schwarzbau doch noch zu „sanieren“.