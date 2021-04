Alarm in den Schulen: Immer mehr Gewalt!

Die Anzahl der Tatverdächtigen steigt - mit Ausnahme des vergangenen Corona-Jahres - ebenso dramatisch an: 2018 waren es 464 Personen, die aktenkundig wurden, 2019 schon 616, im Jahr 2020 384 Steirer. Viele davon waren, wie im jüngsten Fall in Graz, keine zehn Jahre alt. „In Schulen mit vielen Migranten ist das Gewaltpotenzial oftmals besonders hoch. Es braucht umgehend einen Sicherheitsgipfel, um die teils brutale Gewalt an unseren Schulen zu unterbinden“, fordert FPÖ-Mandatar Hannes Amesbauer.