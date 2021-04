43.000 Erstimpfungen pro Tag für Sommer-Ziel nötig

Viele Zweitimpfungen in Tirol

Besonders viele Zweitimpfungen hat es vorige Woche in Tirol gegeben. Rund 50.000 Personen waren - nach der ersten Runde im März - aufgerufen, sich ein zweites Mal impfen zu lassen. In Summe wurden in Tirol vorige Woche fast 65.000 Impfungen registriert, davon 49.000 Zweitimpfungen. In ganz Österreich waren es 203.725 Erst- und 127.856 Zweitimpfungen. In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) wurden in Österreich 1943 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Spitalspatienten steigt weiter an.