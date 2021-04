Intensivmediziner: Keine Entlastung in Sicht

Die Infektionszahlen gehen zwar leicht zurück, aber die Lage in den Spitälern ist ernst: In Wien hat sich seit Anfang März die Zahl der Covid-Intensivpatienten fast verdreifacht und liegt um fast 50 Prozent über dem Spitzenwert der zweiten Welle Ende November, berichtete die ÖGARI in einer Aussendung. Auch in Niederösterreich und dem Burgenland wurden die damaligen Spitzenwerte zuletzt überschritten, nicht hingegen in den anderen Bundesländern. Diese betonten jedoch eine Bereitschaft zur Übernahme von Patienten.