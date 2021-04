AstraZeneca statt Biontech: „Körperverletzung“

Dass er seiner Meinung nach den falschen Impfstoff verabreicht bekommen hat, will sich Ilmo Wuff nicht gefallen lassen. Denn er sei Risikopatient, der unter der Lungenkrankheit COPD leide. „Ich gehe so gut wie gar nicht aus dem Haus, weil ich Angst habe, mich anzustecken - das wäre tödlich“, erklärte der Mann aus Gifhorn in Niedersachsen.