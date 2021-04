Alkolenker stürzte in Baldramsdorf über Böschung

Alkoholisiert kam Sonntagabend ein 41-jähriger Mann aus Bad Hofgastein mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Lenker befand sich gerade auf der Baldramsdorfer Straße L5 in der Gemeinde Baldramsdorf, als er mit seinem Fahrzeug etwa vier Meter über eine Böschung stürzte. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.