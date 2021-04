Raser fuhr mit Kindern im Auto 180 km/h

Die Polizei hat in Salzburg am Wochenende erneut zahlreiche Lenker aus dem Verkehr gezogen, die die erlaubte Geschwindigkeit stark überschritten hatten. In Obertrum wurde ein 50-jähriger Flachgauer mit 179 km/h erwischt, in dem Bereich wären maximal 100 km/h erlaubt gewesen. Der Raser hatte seine beiden minderjährigen Kinder mit im Wagen, teilte die Polizei mit. Ihm wird der Führerschein entzogen.