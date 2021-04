Was tun Sie für die MAN-Arbeiter, Herr Minister?

An diesem Sonntag sind es 90 Tage, dass Sie Arbeitsminister sind. Haben Sie es sich so anstrengend vorgestellt?

Ich glaube, ich hatte eine sehr realistische Erwartung auf das, was auf mich zukommt. Es ist natürlich sehr herausfordernd. Das liegt aber auch an der Pandemie. Die Herausforderung wird in den nächsten Jahren anhalten, weil sich die Lage am Arbeitsmarkt zwar entspannen wird, wir aber darüber hinaus ein strukturelles Problem am Arbeitsmarkt haben. Und zwar mit fast 50 Prozent Arbeitslosen, die nur Pflichtschulabschluss haben und die auch nach der Krise nicht so einfach in den Arbeitsmarkt integriert werden können.