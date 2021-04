Bürger gestalten Parkplatz am Naschmarkt mit

„Die Bürgerbeteiligung wird gerade vorbereitet und soll in der zweiten Aprilhälfte starten“, so eine Sprecherin von Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die ursprünglichen Markthallenpläne seien so nicht mehr aktuell. Nach der Ideensammlung werde ein Architektenwettbewerb ausgelobt. „Es geht auch ums Umfeld. Wir wollen viel Begrünung und Cooling-Maßnahmen“, heißt es im Sima-Büro. Fix sei: Der beliebte Flohmarkt bleibt. Offen ist jedoch, wie groß der Kreis der Befragten wird. Nur die Anrainer, alle Wiener? Einen Schritt weiter sind die Grünen. Sie haben 8000 Haushalte im 4., 5. und 6. Bezirk angeschrieben. Etwa 500 Antworten sind zurück. Noch im April wird das Ergebnis vorgestellt. „Mehr Bäume, Schatten und Wasser sind unsere Antwort auf eine der größten Hitzeinseln Wiens“, sagt der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus (Grüne). SPÖ und Neos würden den Platz hingegen mit einem Metalldach verschandeln wollen.