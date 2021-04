„Ein großartiger Tag!“ Wiesberger im Spitzenfeld

Wunsch geht in Erfüllung

Er müsse nun das aktuelle Momentum behalten, betonte Wiesberger. Die Vorzeichen dafür stehen beim ersten Major des Jahres 2021 gut. „Ich spiele gerne am Wochenende mit späten Abschlagzeiten, da liefere ich fast immer bessere Ergebnisse ab“, so der Österreicher. Der Wunsch geht dank seiner aktuellen Top-Platzierung zumindest für den Moving Day am Samstag automatisch in Erfüllung.