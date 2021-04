20. Double-Double von Pöltl bei Spurs-Niederlage

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) zum 20. Mal in der National Basketball Association (NBA) ein Double-Double erreicht. Der 25-jährige Center aus Wien verzeichnete beim 119:121 der San Antonio Spurs auswärts gegen die Denver Nuggets 13 Punkte und zehn Rebounds. Die Texaner mussten die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen.