Grammy-Gewinner fahren auf steirische Trompeten ab

Das gehört mit Pauken und Trompeten hinausposaunt. Stefan Maier aus Bärnbach geigt bei einem US-Musikprojekt mit, an dem auch Stevie Wonder beteiligt ist. „Ich bin gerade bei meinem Bruder Martin im Tonstudio, um den Violinen-Part für ’Coast to Coast’ einzuspielen. Stevie Wonder spielt beim Song Mundharmonika.“