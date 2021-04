So reagieren Harry und Meghan auf Tod von Philip

Prinz Harry, der seinen Großvater zuletzt im März 2020 gesehen hat, als er seine letzten Termine mit seiner Frau Herzogin Meghan in London absolviert hat, wird britischen Medien zufolge für das Begräbnis von Prinz Philip nach Großbritannien zurückkehren. Es heißt, dieses werde nach einer achttägigen Trauerzeit der Queen am Samstag nächster Woche stattfinden. Nach einem Gottesdienst in der St. George's Kapelle soll Philip in Frogmore Gardens beerdigt werden.