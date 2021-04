Doppelsieg für Deceuninck-Team - McNulty Gesamt-1.

Der 23-Jährige führt vor der Bergankunft in Arrate unverändert weniger als eine halbe Minute vor den beiden Jumbo-Fahrern Primoz Roglic und Jonas Vingegaard. Sein Teamkollege und Mitfavorit Tadej Pogacar lauert 43 Sekunden zurück an fünfter Stelle. Bora-Profi Patrick Konrad geht als 36. mit fast zwölf Minuten Rückstand in den Schlusstag, am Freitag belegte der Niederösterreicher zeitgleich mit Pogacar und Co. Rang 15.