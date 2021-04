Mourinho stoppt PK wegen Tod von Prinz Philip (99)

Der Englische Fußballverband FA hat der Königsfamilie nach dem Tod von Prinz Philip kondoliert und sein tiefstes Mitgefühl ausgedrückt. „Unsere Gedanken sind bei der Königlichen Familie“, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. „Als Zeichen unseres Respekts werden alle Flaggen in Wembley und im St. George‘s Park auf halbmast wehen.“ Prinz Philip war am Freitag im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben.