Kalajdzic trifft, aber Dortmund dreht das Spiel

Sasa Kalajdzic war erneut als Torschütze zur Stelle. Bei der bitteren 2:3-Heimniederlage des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund erzielte er in der 17. Minute per Kopf die 1:0-Führung - es war schon der 14. Saisontreffer für den Wiener. „Ich bin selbst verwundert, dass es so gut klappt. Aber das Timing wird immer besser. Ich freu mich, wenn es so weitergeht“, analysierte Kalajdzic. Zum Sieg reichte es dennoch nicht!