LIVE ab 15.30 Uhr: Schalke 04 gegen FC Augsburg

In den letzten fünf Heimspielen blieb Schalke ohne Treffer, sechs torlose Partien im eigenen Stadion wären eingestellter Bundesliga-Rekord. Augsburg feierte indes gegen Hoffenheim den neunten Sieg in dieser Bundesliga-Saison, der FCA hat damit jetzt schon so oft gewonnen wie in der kompletten Vorsaison. Auswärts verlor Augsburg aber fünf der letzten sechs Bundesliga-Partien.