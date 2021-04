LIVE ab 20.30 Uhr: Bielefeld gegen Freiburg

Gegen Bielefeld, Schalke, Hertha BSC, Hoffenheim und Köln fuhren die Breisgauer in der Hinrunde fünf Siege in Folge ein und stellten damit einen neuen Vereinsrekord in der Bundesliga auf - gibt es nun eine Wiederholung, hat der SC gute Aussichten auf einen europäischen Wettbewerb.