LIVE ab 18 Uhr: 1. FC Köln gegen Mainz 05

Mainz 05 ist seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis), so lange wie zuletzt vor mehr als zwei Jahren (Dezember 2018/Januar 2019). Von den vergangenen acht Bundesliga-Partien wurde nur eine verloren.Der 1. FC Köln gewann indes in dieser Bundesliga-Saison drei der bisherigen fünf Spiele gegen die unmittelbare Abstiegskonkurrenz (ab Platz 14), unter anderem das Hinspiel in Mainz durch einen Treffer von Elvis Rexhbecaj mit 1:0.