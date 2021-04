LIVE ab 20.30 Uhr: TSG Hoffenheim gegen Leverkusen

Erstmals in dieser Saison und damit auch erstmals unter Sebastian Hoeneß verlor Hoffenheim zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Folge. Gegner Bayer Leverkusen feierte indes beim Debüt von Hannes Wolf einen 2:1-Sieg gegen Schalke, zweimal in Folge gewann die Werkself im Jahr 2021 in der Bundesliga noch nicht. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.