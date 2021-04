Fahrraddiebe in der Stadt Salzburg am aktivsten

In absoluten Zahlen liegt selbstverständlich die Stadt Wien an der Spitze. 6838 Fahrräder wurden 2020 in der Bundeshauptstadt geklaut. Doch schon auf Platz zwei liegt die Stadt Salzburg mit 1244 gestohlenen Drahteseln. Legt man die Zahlen auf die Bevölkerung um, werden nirgendwo sonst so viele Räder geklaut wie in der Mozartstadt. 80 Stück pro 100.000 Einwohner waren im Vorjahr Diebesgut.