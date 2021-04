Nach riskantem Überholmanöver: Grazer verletzt

Heute gegen 11.15 Uhr fuhr der 68-jährige Motorradlenker in Graz auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Richtung Norden. Kurz vor der Kreuzung zur Fröhlichgasse lenkte er sein Fahrzeug auf den Rechtsabbiegefahrstreifen, um in diese Gasse einzubiegen.