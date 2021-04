Amstetten: Eklat um Vorsitz in Rathaus-Gremium

Katerstimmung herrscht im Amstettner Gemeinderat nach der Sitzung am Mittwoch. Im Mittelpunkt steht weiter Gerhard Riegler. Wie berichtet, hatte der SP-Vize in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender auf einem Antrag kurzerhand den Kandidatennamen für den Digitalisierungsgemeinderat ausgetauscht. VP, Grüne und Neos sahen darin einen Vertrauensbruch und wollten Riegler in der Gemeinderatssitzung per Dringlichkeitsantrag den Ausschussvorsitz entziehen. „Wer Mitglieder vorsätzlich politisch täuscht, kann keinen Ausschuss leiten“, so Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen.