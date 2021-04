Nüßle holt ersten WM-Sieg für Österreich überhaupt

Erleichtert wie noch nie

"Ich wollte hier zumindest die erste Runde überstehen. Jetzt, wo ich das geschafft habe, bin ich bin so erleichtert wie noch nie in meinem Leben. Alles was jetzt noch kommt, ist ein Bonus." In seinem Zweirundenmatch trifft Nüßle am Samstag um 09:30 Ortszeit erstmals auf die aktuelle Nummer 50 der WST-Weltranliste, Mark King. "Ich habe 2015 bei meinen ersten Vienna Snooker Open gemeinsam mit ihm trainiert. Weil ich mit meinen 13 Jahren so schüchtern war hat ihn damals meine Mutter gefragt, ob er gegen mich ein paar Framers spielen würde und er hat zugesagt" erinnert sich Nüßle zurück und freut sich bereits auf das Duell. Sollte Nüßle auch die Hürde Mark King nehmen, würde in der dritten Qualifikationsrunde am Montag der Belgier Luca Brecel der nächste Gegner sein.