Roger Federer feiert sein Comeback auf Sand

„Auf Rasen will ich in Form sein“

Der „Maestro“ ist überhaupt erstmals seit Juni 2019 wieder auf der roten Asche im Einsatz. Der Hintergrund der überraschenden Sand-Zusage? Federer will vor allem Matchpraxis sammeln, sein kompletter Fokus liegt auf Rasen, die Teilnahmen in Halle und Wimbledon sind bestätigt - danach stehen als Fixpunkte die Sommerspiele in Tokio und die US Open auf dem Programm. „Auf Rasen will ich in Form sein“, erklärte der 103-fache Turniersieger immer wieder, „da rechne ich mir die größten Chancen aus. Vor allem die Vorfreude auf Wimbledon ist riesig.“