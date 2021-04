Brände in Kufstein: Polizei forschte Täter aus

Laut Angaben der Polizei kam es am Montag, den 29. März, in der Zeit zwischen 21.30 und 21.40 Uhr im Stadtgebiet von Kufstein zu insgesamt drei Brandereignissen. „Sowohl ein Altpapier-Container, ein Müllcontainer als auch ein Dixie-WC standen in Flammen.“ Die Florianijünger konnten die Brände jeweils rasch löschen, wodurch lediglich ein geringer Sachschaden entstand.