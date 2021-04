Schmid-Vertraute entschuldigt sich für ÖBAG-Chats

Eine enge Mitarbeiterin des scheidenden ÖBAG-Chefs Thomas Schmid, die am Mittwoch aus Auskunftsperson in den Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen war, hat sich für die „unbedachte und unüberlegte“ Wortwahl in Chatnachrichten rund um die Bestellung Schmids entschuldigt. Gegen die nunmehrige Sprecherin der Österreichischen Beteiligungs AG wird in der Causa Schmid ebenfalls ermittelt.