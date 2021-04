Jüngere sind öfter und länger auf Intensivstation

Aktuell liegen in Österreich 581 Menschen auf Intensivstationen. Die Spitäler in Wien und NÖ stoßen an ihre Grenzen. Oberösterreich, das mit 457 Neuinfektionen an dritter Stelle liegt, könnte innerhalb der nächsten zwei Wochen die kritische Grenze überschreiten. Derzeit sind Kapazitäten da, daher übernahmen unsere Spitäler sieben Patienten von NÖ, einen aus Wien. Mit ihnen werden 72 Corona-Intensivpatienten in OÖ versorgt. „Doppelt so viele wie in der ersten Welle vor einem Jahr“, vergleicht Primar Bernd Lamprecht, Kepler Uniklinikum. Aber nur halb so viele wie in der zweiten Welle Ende 2020.