Haft nach Plünderung von Opferstöcken in Tirol

Neben dem Tatort in Innsbruck war der Erstangeklagte auch in einer Kirche in Landeck aufgefallen. „Nein, dort habe ich nur gebetet“, betonte der 43-Jährige. Als ihm aber Überwachungsbilder gezeigt wurden, wie er mit der Taschenlampe in den Opferstock leuchtet, war zumindest der Tatvorsatz bewiesen. Noch öfter als der 43-Jährige – rund 20 mal – hatte der Zweitangeklagte Geld aus Opferstöcken „gefischt“.