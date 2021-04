Zweite Kinderärztin für den Bezirk Neusiedl am See

Ordi-Eröffnung am 1. Juli

Frau Dr. Hartmann wird ihre Ordination voraussichtlich mit 1. Juli in der ehemaligen Ordination des Internisten Dr. Fasching beim Ärztezentrum eröffnen. Sie hat bis jetzt in einer Kinderabteilung in einem Krankenhaus in Wien gearbeitet hat. Das Gebäude wird derzeit renoviert und die Ordination adaptiert und umgebaut. Heute besuchte die neue Ärztin Bürgermeister Josef Ziniel. Er und Vizebürgermeister Matthias Doser wünschten ihr viel Erfolg.